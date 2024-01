In Sicilia non ci sono scuole “green”. Lo dice Legambiente. Solo a Ragusa tutti gli istituti hanno il servizio scuolabus

E’ stato presentato dal coordinamento Legambiente Sicilia per scuola e formazione, il rapporto sui dati relativi alle scuole siciliane presenti nel XXIII rapporto ecosistema scuola di Legambiente sulla qualità degli edifici e servizi scolastici del 2022. La situazione è drammatica: pochi investimenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie negli edifici, l’assenza di nuove costruzioni di scuole e la mancanza di politiche green come l’efficientamento energetico o la bioedilizia.

Secondo lo studio di Legambiente, tra gli edifici scolastici posti in zona sismica 1, solo 40 su 150 sono progettati o adeguati alla normativa antisismica. Alcune città siciliane, come Messina e Palermo, non hanno fornito dati, e solo a Ragusa tutte le scuole usufruiscono del servizio scuolabus. Caltanissetta è stata elogiata per la più alta percentuale di accessi gratuiti al servizio mensa.

IL RISPARMIO ENERGETICO

Per quanto riguarda il risparmio energetico, Messina, Palermo e Trapani sono state criticate per non aver fornito dati sugli impianti di energia rinnovabile nelle scuole. Agrigento è stata bocciata per l’assenza di tali impianti, mentre Caltanissetta è stata elogiata per avere una delle maggiori presenze di edifici scolastici con impianti di energia rinnovabile. Nel complesso, nessun edificio scolastico in Sicilia è stato costruito secondo i criteri della bioedilizia.