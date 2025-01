In Sicilia esteso il bonus caro voli per tutto il 2025. Come funziona

La Regione Siciliana ha annunciato la proroga del bonus per il contrasto al caro voli fino al 31 dicembre 2025, offrendo un importante supporto ai cittadini residenti nell’isola. La misura, introdotta per promuovere la continuità territoriale, consiste in un contributo del 25% sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti, con un’ulteriore agevolazione del 25% per le categorie più vulnerabili, come cittadini a basso reddito, studenti e persone con disabilità.

Questa decisione è stata formalizzata tramite un decreto firmato dall’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, in collaborazione con il presidente della Regione Renato Schifani. Aricò ha dichiarato: “Estendiamo a tutto il 2025 il bonus del 25% del prezzo dei voli per i residenti in Sicilia, certi di fare cosa gradita ai nostri cittadini che affrontano difficoltà nel corrispondere tariffe aeree talvolta esagerate”.

L’iniziativa, inizialmente potenziata con un rimborso del 50% durante le festività natalizie, ha riscosso un successo significativo. Dopo l’approvazione della Legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione, si è deciso di mantenere questa misura in regime ordinario per l’intero anno.

Come funziona il bonus

Il bonus prevede un contributo base del 25% destinato a tutti i residenti in Sicilia e un ulteriore 25% riservato a soggetti con basso reddito, studenti e disabili. Il bonus è applicabile per voli da e verso la Sicilia, senza limitazioni legate al periodo dell’anno.

