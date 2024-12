In serata si inaugura il volo Perugia-Comiso di Aeroitalia

Nella serata di oggi, mercoledì 18 dicembre, si inaugura ufficialmente il nuovo collegamento aereo tra l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” di Perugia e lo scalo di Comiso. Operato dalla compagnia Aeroitalia, il servizio prevede due voli settimanali, in programma ogni mercoledì e domenica.

Un ponte tra Umbria e Sicilia

Il nuovo collegamento rafforza le connessioni tra due regioni ricche di cultura, turismo e opportunità economiche.

Le dichiarazioni

Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer di Aeroitalia:“Questo nuovo volo segna un passo avanti nell’espansione dei collegamenti tra la Sicilia e l’Umbria, offrendo nuove opportunità di viaggio e supportando la crescita economica e turistica del territorio.”

Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’Aeroporto di Perugia:“I nuovi collegamenti con Comiso rafforzano il ruolo del nostro aeroporto come punto di riferimento per il territorio, creando nuove opportunità per lo sviluppo economico, turistico e culturale. Questo traguardo dimostra il nostro impegno a rispondere alle esigenze di mobilità della comunità umbra.”

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso:“Il collegamento tra Comiso e Perugia è un passo importante nella valorizzazione dello scalo ibleo. Conferma il ruolo strategico dell’Aeroporto di Comiso per il Sud Italia e sottolinea come una collaborazione sinergica possa tradursi in risultati concreti per la mobilità e lo sviluppo socio-economico.”

Un nodo strategico per il Centro e Sud Italia

Con un traffico stabile sopra il mezzo milione di passeggeri annui, l’Aeroporto di Perugia si conferma uno snodo cruciale per i collegamenti aerei del centro Italia. Parallelamente, lo scalo di Comiso rafforza il suo ruolo nel sistema aeroportuale siciliano, puntando a una maggiore connettività e al supporto delle economie locali.

Biglietti e offerte

Per approfittare del prezzo lancio dei voli Perugia–Comiso e prenotare un viaggio, è possibile visitare il sito ufficiale di Aeroitalia: www.aeroitalia.com.

