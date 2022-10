In ricordo di Giovanni Spampinato: una cerimonia il 27 ottobre

Giovedì 27 ottobre, giornata in cui ricorre l’anniversario dell’uccisione del giornalista ragusano Giovanni Spampinato avvenuta nel 1972, in via G. Di Vittorio, nei pressi della Casa Circondariale che fu teatro dell’assassinio, alle 10 il sindaco Peppe Cassì terrà una commemorazione in suo ricordo.



L’Amministrazione comunale di Ragusa, lo scorso anno ha posto una lapide a lui dedicata con su scritto “In memoria del giornalista Giovanni Spampinato, voce libera e coraggiosa, che per il suo tenace impegno nella ricerca della verità, a soli 26 anni, la sera del 27 ottobre 1972, in questo luogo venne assassinato”.

