In prova ai servizi sociali oltraggia la polizia: revocato il provvedimento, ora è in carcere

Era in prova ai servizi sociali ma ha violato il provvedimento per questo è stato arrestato dalla polizia di Ragusa. Si tratta di un uomo di 47 anni, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti di Polizia e condanne per reati contro la persona (lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltraggio). Lo scorso 26 maggio durante un controllo effettuato da una Volante di Ragusa presso il suo domicilio, ha iniziato a urlare e ha oltraggiato i poliziotti in presenza di diverse persone che si erano avvicinate incuriosite.

LA REVOCA



L’uomo, che in quella circostanza si è dimostrato riluttante al controllo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato oltraggio a Pubblico Ufficiale. La sua condotta è stata segnalata dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura al Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa e per questo è stato condotto in carcere.

Adesso, si trova ristretto presso la casa circondariale di Ragusa.