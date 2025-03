In giro per Santa Croce con un furgone sospetto: arrestato sorvegliato speciale

Sorvegliato speciale sorpreso con un furgone sospetto a Santa Croce, quando avrebbe dovuto trovarsi a Comiso. I carabinieri hanno arrestato un 27enne, G. B., per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto a seguito di reati commessi dal 2022 a oggi.

L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di controllo del territorio a Santa Croce Camerina, mirata alla prevenzione di reati predatori e alla verifica della circolazione stradale. Durante i controlli, i militari hanno notato un furgone sospetto, decidendo di fermarlo per un accertamento. Uno degli occupanti ha mostrato evidenti segni di nervosismo, insospettendo i Carabinieri che hanno deciso di approfondire le verifiche.

I controlli



Dai controlli è emerso che l’uomo era sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Comiso e numerose prescrizioni da rispettare. Poiché non aveva alcuna autorizzazione per trovarsi a Santa Croce Camerina, è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato e condotto presso gli uffici di Ragusa. E’ stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, che ha successivamente convalidato l’arresto.

