In funzione gli ascensori per i colombari dei cimiteri ragusani

Sono stati installati e messi in funzione ieri, 30 ottobre, gli ascensori presso i cimiteri di Ragusa Ibla e Ragusa Centro che permetteranno di accedere ai colombari. Si tratta di un importante passo avanti verso l’inclusione.

SOPRALLUOGO AL CIMITERO DEGLI ANIMALI

Questi interventi consentono ai cittadini di visitare i propri cari defunti senza le barriere architettoniche precedentemente presenti. Nella stessa giornata, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo al nuovo cimitero degli animali di Ragusa Ibla, anch’esso recentemente completato insieme al cimitero per gli animali di Marina di Ragusa.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Portare un fiore sulla tomba di un proprio caro – ha affermato il sindaco Peppe Cassì – è un gesto semplice tanto quanto simbolico, che serve soprattutto a dare conforto a chi lo compie; un gesto di cui però storicamente sono stati privati tantissimi cittadini con difficoltà motorie, in particolar modo anziani. Oggi, quel gesto è finalmente possibile a tutti.

Un intervento non molto appariscente ma atteso da moltissimi cittadini, così come la realizzazione dei due cimiteri per gli animali di Ibla e di Marina”.