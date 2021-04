In consegna in Sicilia 105 mila vaccini Astrazeneca. A Ragusa 6700 dosi in arrivo - Ragusa Oggi

In consegna in Sicilia 105 mila vaccini Astrazeneca. A Ragusa 6700 dosi in arrivo

Condividi su:

di redazione Sanità 3 aprile 2021 11:28

Il corriere espresso Sda di Poste Italiane sta provvedendo in queste ore alla consegna in Sicilia di 105 mila vaccini Astrazeneca. Le ultime consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (23.100), Milazzo (13.000), Enna (3.400), Palermo (26.000), Erice Casa Santa (9.000), Siracusa (8.300), Ragusa (6.700), Augusta (1.000), Agrigento (9.000), e Caltanissetta (5.500). Salgono cosi’ a circa 400 mila le dosi anti-Covid recapitate da Sda nei centri dell’Isola dall’inizio delle forniture. Entro Pasqua il corriere di Poste Italiane gestira’ oltre 3 milioni 100 mila forniture su tutto il territorio nazionale.

Condividi su: