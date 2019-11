In arrivo il rimpasto in Giunta al Comune di Ragusa. Entrerà una donna di Fratelli d'Italia - Ragusa Oggi

In arrivo il rimpasto in Giunta al Comune di Ragusa. Entrerà una donna di Fratelli d’Italia

Condividi su:

Fratelli d’Italia, che in questo ultimo anno ha più volte criticato l’operato dell’Amministrazione Cassì pur avendola sostenuta in campagna elettorale, ha bussato alla porta del Comune e il sindaco ha aperto. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un rimpasto della Giunta comunale guidata da Peppe Cassì con l’allargamento e l’inserimento nella squadra assessoriale di un assessore in quota Fratelli d’Italia. Dovrebbe essere una donna. E sarebbe questo l’esito del confronto tra lo stesso primo cittadino e i vertici del partito di Giorgia Meloni.

Lo rileva oggi il quotidiano La Sicilia in un articolo di Laura Curella. Così il sindaco Cassì al quotidiano catanese: “In questo momento nella compagine assessoriale ci sono i rappresentanti dei vari movimenti e delle liste che hanno sposato il mio progetto politico. Mancava Fratelli d’Italia per un semplice motivo numerico. Rispetto al periodo del nostro insediamento, grazie ad una modifica normativa, è possibile allargare il numero degli assessori, quindi sto valutando, e nelle prossime settimane arriverò ad una scelta, di ampliare la mia squadra”.

Da qualche mese la normativa è cambiata e permette di allargare il numero degli assessori. E Cassì sta valutando questa opportunità anche per rispettare l’accordo elettorale. Un impegno morale, nei fatti, visto che Fratelli d’Italia non è riuscita a conquistare alcun seggio in Consiglio comunale. E il primo cittadino dice anche che i suoi cinque attuali assessori sono oberati dalle deleghe e dunque un assessore in più potrebbe tornare utile. “Mi piacerebbe che fosse una donna, ma ripeto, le valutazioni sono ancora in corso”, conclude Cassì nell’intervista al quotidiano. E’ chiaro che l’arrivo del nuovo assessore comporterà giocoforza un rimpasto anche delle deleghe e questo potrebbe aprire anche altre vicende politiche che sono note a tutti, nei corridoi di Palazzo dell’Aquila, ma anche sono lasciate a bagnomaria proprio per evitare problemi. Parliamo di alcune frizioni tra alcuni assessori.

Appena sabato scorso il partito della Meloni si era confrontato al suo interno alla presenza del sindaco di Catania, Pogliese, che è il coordinatore regionale, in città anche per partecipare al tavolo tecnico sulla Ragusa – Catania.