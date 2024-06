In 43 sbarcati a Pozzallo dalla nave ong Mare – go

Erano stati salvati il 19 giugno a 40 miglia a nord di Tripoli, i 43 migranti, messi in salvo dalla nave ong Mare – go, giunta stamani a Pozzallo. Tutti uomini, tra loro anche due minori, erano a bordo di un barchino in vetroresina. Trasbordati sulla Mare – go, sono sbarcati a Pozzallo dopo il controllo medico effettuato a bordo prima dalla Sanità marittima (Usmaf) e poi in banchina, a cura dell’Asp.

Riscontrati molti casi di scabbia

Nessuno ha avuto necessità di ricovero ospedaliero ma sono stati riscontrati molti casi di scabbia anche con sovraesposizione batterica. Proprio per questa ragione, la nave prima di ottenere lo ‘sta bene’ per la ripartenza, dovrà effettuare una sanificazione a bordo. Le persone sbarcate sarebbero originarie di Pakistan, Bangladesh ed Egitto; a sbarco concluso sono state trasferite all’hot spot di Pozzallo.

