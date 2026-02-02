Impresa Giarratana Volley a Siracusa: vittoria esterna e quinto posto in classifica

Riparte nel migliore dei modi il campionato di Serie D femminile per l’Asd Giarratana Volley, protagonista di una vittoria di grande spessore sul difficile campo di Siracusa, dove le rossoblù si sono imposte 3-1 contro l’Aurora Volley nella prima giornata del girone di ritorno.

Una vittoria tutt’altro che scontata, soprattutto alla luce del risultato dell’andata, quando era stata la formazione siracusana a espugnare il parquet di Giarratana. Questa volta, però, la squadra allenata da coach Saro Corallo ha mostrato carattere, organizzazione e una crescita evidente, dando vita a quella che può essere definita una “vendetta perfetta” dal punto di vista sportivo.

Le pallavoliste giarratanesi hanno indirizzato la gara fin dai primi scambi, aggiudicandosi i primi due set con autorevolezza per 25-22 e 25-17. Nel terzo parziale, complice il largo utilizzo della panchina per consentire alle titolari di rifiatare, l’Aurora Volley è riuscita a rientrare in partita vincendo 25-14. Ma nel quarto set, combattuto e ricco di intensità come il primo, le rossoblù hanno ritrovato ordine e lucidità, chiudendo l’incontro 25-20.

Soddisfatto al termine del match coach Saro Corallo, che ha sottolineato la superiorità mostrata dalla sua squadra e l’importanza di aver gestito al meglio le rotazioni. Una prova di maturità che rappresenta il modo ideale per prepararsi al prossimo impegno di campionato, quando sabato prossimo a Giarratana arriverà la capolista Modica, per una sfida dal grande richiamo.

Grazie ai tre punti conquistati, l’Asd Giarratana Volley sale al quinto posto in classifica, confermandosi tra le realtà più solide e in crescita del girone. Soddisfazione anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha elogiato la concentrazione e la determinazione delle atlete, sottolineando come vincere su un campo difficile come quello di Siracusa non sia mai semplice.

Nel fine settimana ha invece osservato un turno di riposo la formazione maschile impegnata nel campionato di Serie C, che tornerà in campo sabato prossimo, anche in questo caso tra le mura amiche, per affrontare il Volley Modica.

