Illuminazione e videosorveglianza nei porticcioli di Donnalucata e Sampieri. Arrivano i finanziamenti

Disco verde ai due progetti presentati dal Comune di Scicli partecipando al bando della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” del PO FEAMP 2014/2020. Cinquecento mila euro è la somma ottenuta, complessivamente, per lo scalo di alaggio di Sampieri e per il porticciolo di Donnalucata.

Al progetto di illuminazione e videosorveglianza hanno lavorato i responsabili dell’Ufficio tecnico comunale e l’esperta in PNRR, Natalia Carpanzano.

“Li ringrazio assieme all’assessore Enzo Giannone per il lavoro svolto ed il risultato ottenuto, in particolare per aver elaborato e seguito il progetto in una fase molto complicata come quella post alluvionale dei mesi di febbraio e marzo scorsi – spiega il sindaco Mario Marino – Grazie a questo importante risultato, è nostro preciso obiettivo porre in essere le necessarie attività per garantire una piena funzionalità delle due infrastrutture usufruite dalle nostre marinerie. Lo stesso Consiglio Comunale ha supportato questo orientamento dell`Amministrazione e della Maggioranza Consiliare, pronunciandosi favorevolmente anche ad un’apposita mozione di indirizzo dei consiglieri di minoranza Marco Lopes e Licia Mirabella.

Nello specifici gli interventi che verranno realizzati nei due approdi sciclitani.

“Attraverso questi due finanziamenti potremo dotare le marinerie locali di infrastrutture all’altezza delle proprie esigenze – afferma l’assessore Enzo Giannone – saranno eseguiti la realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza e l’installazione di segnali di emergenza e avviso a mare sia al moletto di Sampieri, per la prima volta, che al porticciolo di Donnalucata, in sostituzione di quelli non funzionanti. Ma anche la realizzazione di parabordi e, solo per Sampieri, la consegna di un trattore per il traino delle imbarcazioni”.