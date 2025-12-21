Il Volley Modica si regala un Natale da sogno: 3–1 a Napoli e tabù sfatato

NAPOLI – Secondo successo consecutivo e tre punti pesantissimi per l’Avimec Modica, che dopo la vittoria su Terni espugna anche il PalaSiani superando in quattro set la Gaia Energy Napoli. Un successo che vale doppio: oltre alla classifica, i biancoazzurri sfatano il tabù partenopeo, dove finora non avevano mai vinto, e chiudono il girone di andata con rinnovata fiducia e serenità in vista delle festività.

La squadra di coach Enzo Distefano parte forte e domina i primi due parziali, mostrando solidità tecnica e mentale. Napoli prova a rientrare in partita nel terzo set, vinto ai vantaggi, ma nel quarto Modica reagisce con carattere, completa la rimonta e chiude i conti con merito.

La partita

L’avvio è equilibrato (7–8), poi Modica allunga fino al +3 (10–13) costringendo coach Mosca al timeout. Napoli reagisce e passa avanti (15–14), ma al rientro dalla sospensione i biancoazzurri piazzano il break decisivo (18–22) e chiudono il set sul 20–25 con un ace di Pietro Mariano.

Nel secondo parziale Modica scappa subito (1–4), gestisce il gioco anche quando Napoli prova a rientrare e, con un allungo nella parte centrale (12–16), indirizza la frazione, chiusa 21–25 da un attacco vincente al centro di Daniele Buzzi.

Il terzo set è una vera battaglia. Modica mantiene il vantaggio fino al 22–24, ma spreca due match point e si arrende ai vantaggi: il 27–25 tiene in vita la Gaia Energy.

Nel quarto Napoli parte meglio (3–0, poi 8–4), ma i “Galletti” non mollano. La rimonta è lenta e costante fino al 16–16, firmato da un muro di Garofolo. Modica mette la freccia, gestisce i momenti chiave e, sul 22–24, chiude al primo match point con l’attacco vincente dell’ex Leonardo Lugli per il 22–25 finale.

Risultato

Gaia Energy Napoli – Avimec Modica 1–3 Parziali: 20/25, 21/25, 27/25, 22/25

________________________________

Tabellino

Gaia Energy Napoli: Saccone, Russo 9, Piazza, Ferri 3, Lanciani 9, Scita 7, Romano 12, Darmois 18, Ardito (L1); n.e. Didonato, Starace, Piscopo, Volpe (L2). All. Aniello Mosca.

Avimec Modica: Barretta 23, Lugli 1, Putini, Chillemi 21, Cipolloni, Save, Tomasi, Buzzi 11, Garofolo 9, Mariano 19, Pappalardo (L1), Raso, Nastasi (L2), Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Nicola Traversa (Abano Terme) e Raffaella Ayroldi (Molfetta).



