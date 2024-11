Il Vittoria vince in trasferta contro l’Aci Sant’Antonio. Inizia l’era di Renato Mancini

di Francesca Cabibbo – Un gol di Domenico Cannarozzi e uno del difensore Davide Pettinato regalano il successo al Vittoria nella gara esterna di campionato contro Il Real Aci di Aci sant’Antonio.

Ottimo esordio per il nuovo allenatore Renato Mancini che finora ha dato solo un apporto esterno alla squadra, dirigendo gli allenamenti, ma il cui tesseramento si sta definendo in questi giorni. In panchina, al posto dell’allenatore, è andato il presidente Vittorio Pinnolo.

Renato Mancini prenderà il posto di Danilo Rufini, l’allenatore pugliese che ha lasciato pare di comune accordo con la società per problemi legati alle scelte tecniche compiute e a qualche animosità di troppo negli spogliatoi. Si è trattato di una rescissione consensuale del contratto tra i dirigenti del Vittoria e l’allenatore che nella passata stagione ha condotto la squadra ad una bellissima promozione.

Il Vittoria tornato nel calcio che conta ha iniziato nel migliore dei modi il campionato e si trova nei quartieri alti della classifica. Dopo la vittoria odierna in trasferta il Vittoria è al terzo posto nella classifica del girone B dell’Eccellenza siciliana, con 16 punti alle spalle della capolista Milazzo e del Modica. Il Real Aci, invece, resta a 11 punti, a metà classifica.

Nella gara di poggi mancava Lucarelli squalificato e Mitilelu, indisponibile, mentre Terranova era infortunato.



© Riproduzione riservata