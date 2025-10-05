Il Vittoria viaggia a sirene spiegate. Vince anche il Modica

di Francesca Cabibbo – Domenica felice per le squadre iblee nl campionato di Eccellenza. Il Modica ha battuto al Vincenzo Barone il Rosmarino, con due gol di

Il Vittoria ha segnato addirittura quattro gol, superando in scioltezza il Niscemi. Tre giorni dopo il pari di Coppa Italia ottenuto sul campo del Niscemi, il Vittoria affronta nuovamente la formazione gialloverde tra le mura amiche.

Il risultato non è mai stato in discussione. Il Vittoria va in vantaggio al 18’ con Cocimano e raddoppia al 26’ con il difensore Cappello. Si va nello spogliatoio sul risultato di due a zero. Nella ripresa, ancora Cocimano con un gran tiro dalla distanza porta a tre il bottino di gol dei biancorossi. Il Niscemi, mai domo, riesce ad accorciare le distanze con il gol realizzato al 34’ da Aramburu, ma un altro difensore, Zappalà, porta a quattro il bottino complessivo del Vittoria. Nei minuti dell’arrembaggio finale il Niscemi sfrutta un’incertezza della difesa dei padroni di casa e va a segno con Amaya. Il Vittoria ha offerto una buona prestazione. In porta ancora il giovanissimo Calabrese, un portiere che si segnala sempre di più per le sue doti tecniche e che si è reso protagonista di un paio di parate da manuale. In panchina, è andato il nuovo attaccante nigeriano Welle, ma il suo esordio in biancorosso per ora è stato rinviato.

Il risultato proietta il Vittoria nei piani alti della classifica, ad un solo punto dalla vetta dove si trovano Messana, Leonzio e Avola, con 10 ponti. Il Vittoria ne ha 9. Dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro il Rosmarino, il Vittoria ha sempre vinto e soprattutto ha offerto prestazioni convincenti. A quota 8 c’è l’Atletico Catania, con sette punti seguono Modica e Mazzarrone. Nessuna squadra è a punteggio pieno, segno anche questo di un campionato molto livellato e competitivo. In coda ci sono Nebros e Acquedolcese, quest’ultima ancora a zero punti.

Domenica prossima il Vittoria giocherà ancora in casa contro la capolista leonzio, mentre il Modica giocherà in trasferta contro il Melilli.

