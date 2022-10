Il Vittoria torna a giocare nel “suo” stadio

Poco prima delle 9.30 di stamattina, è iniziato il sopralluogo della Commissione prefettizia di Pubblici Eventi per l’agibilità dello stadio ‘Gianni Cosimo’. Al sopralluogo erano presenti anche i dirigenti della società biancorosssa, oltre al delegato comunale allo sport, Fabio Prelati.



“Siamo particolarmente soddisfatto – afferma il presidente Toti Miccoli – per la chiusura di un iter complicato che ha richiesto un notevole sforzo di tutti gli attori che hanno lavorato per il raggiungimento del traguardo. Abbiamo lavorato serenamente con gli uffici comunali di competenza – aggiunge ancora il presidente Miccoli – e in totale sinergia. Pertanto mi corre l’obbligo di ringraziare il Sindaco, Francesco Aiello, per la disponibilità espressa sin dall’inizio della problematica e al delegato allo sport Fabio Prelati per aver condotto minuziosamente la documentazione necessaria da consegnare in Prefettura. Un ringraziamento va anche ai nostri tifosi che hanno messo a disposizione la loro professionalità per alcuni lavori di manutenzione alla struttura. Insomma è stato un lavoro sinergico di chi ha a cuore le sorti del calcio cittadino.

Spero che domenica pomeriggio per la gara contro lo Scicli, si possa aprire una nuova stagione calcistica per Vittoria. Da parte nostra c’è e ci sarà il massimo impegno per migliorare sempre di più lo status della struttura che vuol dire rilanciare le ambizioni del FC Vittoria ASD”.