Il Vittoria sconfitto dalla Messana. Battuta d’arresto dei biancorossi

Battuta d’arresto per il Vittoria nel campionato di Eccellenza. La squadra biancorossa è stata sconfitta dalla Messana per 2-1. Dopo quattro successi consecutivi, il Vittoria viene fermato fuori casa da una squadra coriacea e ben messa in campo, che ha giocato bene, ma soprattutto ha saputo capitalizzare le poche occasioni capitate dai piedi dei suoi attaccanti.

La Messana passa in vantaggio nel primo tempo al 12’ con Franchi. Dopo il riposo, la Messana trova il raddoppio al 3’ con Tricamo, ma appena un minuto dopo il Vittoria accorcia le distanze con Manu Solomon. Il resto della partita è quasi interamente nelle mani del Vittoria che ha cercato in tutti i modi il pareggio senza però riuscire a trafiggere la porta ospite. Nonostante il risultato negativo, il Vittoria ha però dimostrato di essere una squadra in salute, che potrà certamente riscattarsi.

Il risultato di 2-1 fa fare un balzo in avanti alla Messana, che supera il Vittoria e vola in testa alla classifica, a quota 1q3 insieme all’Avola, che però ha ovviamente una partita in meno e domani farà visita al Palazzolo. Molta attesa anche per la gara casalinga del Modica, che supera la Nebros, un’altra squadra che finora non ha reso come era lecito attendersi e ha solo quattro punti in classifica.

