Il Vittoria ha mire di successo. Questa domenica al via il torneo di Coppa Italia contro il Mazzarrone

L’ora è scoccata anche per il Vittoria. La squadra della nuova dirigenza Pinnolo – Cilio si prepara ad affrontare il campionato di Eccellenza.

Si comincia domani, con la Coppa Italia che vedrà il Vittoria opposto al Mazzarrone. La gara di andata si giocherà al “Gianni Cosimo” di Vittoria, il ritorno sette giorni dopo a Mazzarronde.

La squadra è stata notevolmente rafforzata con nuovi innesti e giocatori di spessore. Il presidente Vittorio Pinnolo e il direttore generale Giuseppe Cilio hanno confermato dieci giocatori della passata stagione: gli attaccanti Domenico Cannarozzi, Rodolfo De Vivo e Vincenzo Ventura, il portiere Umberto Cirnigliaro, i centrocampisti Fabius Militelu e Lorenzo Leggio, i difensori Cheick Diop, Allan Hardes e Giuseppe Sferrazza (quest’ultimo avrà ancora la fascia di capitano al braccio).

Sono i giocatori più importanti che lo scorso anno hanno condotto la squadra alla conquista del campionato di Promozione e all’ambito traguardo dell’Eccellenza. A questi si aggiungono acquisti importanti. Vestiranno la casacca biancorossa altri giocatori che dovrebbero far fare il salto di qualità alla formazione che sarà guidata, ancora una volta, in panchina, da Danilo Rufini.

E ora i tifosi attendono di vedere all’opera i nuovi acquisti: l’attaccante Ivan Agudiak, 40 anni, un veterano dei campi dilettantistici siciliani, negli ultimi due anni capocannoniere con la Nissa. Proviene dall’Argentina.

È argentino anche Maximilian Lucarelli, attaccante esterno. Occhi puntati anche su Alessio Lo Nigro, ex sancataldese. È un regista che potrebbe risultare determinante per la squadra, ma anche su Sebastian Sanchez, altro argentino, difensore centrale che ha giocato nell’Eccellenza pugliese. Francesco Martignetti è un terzino sinistro, appena 21 anni, un giocatore di grande prospettiva, ma già esperiente. Francico Filippi, anch’egli argentino, è una mezzala. Un investimento per il futuro è il portiere Christian Malandrino, giovanissimo, nato nel 2007.

Si investe anche su alcuni giovani, ragazzi promettenti che potrebbero fare la differenza maturando magari esperienza in una squadra robusta com’è il Vittoria di quest’anno.

“il nostro obiettivo è la promozione – spiega il dg Giuseppe Cilio – Vittoria merita altre piazze e altre categorie. Abbiamo voluto rafforzare la squadra e abbiamo fatto ogni sforzo per questo. Crediamo in questo gruppo e nello staff tecnico che abbiamo voluto alla guida della squadra, con la conferma di Danilo Rufini. Abbiamo confermato il gruppo storico e abbiamo inserito nell’organico giocatori di esperienza, giocatori che hanno fatto benissimo nell’Eccellenza e nella serie D pugliese e siciliana e che possono dare molto alla squadra. Abbiamo anche alcuni giovani che possono crescere e costituire la prospettiva di questa squadra. Cominciamo domenica con l’eccellenza. Per noi non è un ripiego. È un torneo su cui puntiamo. Non nascondiamo le mire di Promozione e in serie D si può arrivare anche con il torno nazionale di Coppa Italia”.

