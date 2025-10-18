Il Vittoria gioca l’anticipo di campionato contro la Messana. Cinque convocati nella rappresentativa juniores

Anticipo della sesta giornata del girone B del campionato di Eccellenza. Il Vittoria gioca in trasferta sul campo della Messana. I giocatori biancorossi si trovano già da ieri a Messina per affrontare al meglio la gara odierna. Si scende in campo alle 14,30 sul terreno di gioco Sorbello Stadium di Bisconte.

La partita è carica di insidie. Se il Vittoria, dopo la sconfitta della prima giornata, non ha più perso un colpo, inanellando quattro successi consecutivi, la Messana si trova appena dietro, con 10 punti in classifica ed è – secondo gli osservatori – una delle squadre più quotate della categoria, con giocatori validi, di grande esperienza, ma anche con giovani promettenti, come il giovanissimo difensore Mazzola.

Entrambe le squadre vengono da una settimana impegnativa, con la gara infrasettimanale di Coppa Italia. Il Vittoria ha superato il Niscemi ai rigori, la Messana ha battuto l’Atletico Viagrande. L’allenatore messinese Francesco Cosimini ha fatto scendere in campo alcuni giocatori che avevano giocato meno, per permettere una rotazione ed evitare di non farsi trovare pronti per la gara odierna. La stessa scelta ha fatto l’allenatore del Vittoria Giovanni Campanella.

Campanella avrà tutti gli uomini a disposizione. Mancherà solo Peppe Sferrazza, squalificato per una giornata per l’espulsione subita domenica scorsa. Ci sarà anche il nuovo attaccante Francesco Vitelli, ex Modica. Campanella ha a disposizione una rosa di cinque giocatori per il reparto offensivo. Oltre a Vitelli, appena arrivato, ci sono il giovanissimo Welle, che non ha ancora esordito in campionato, ma ha giocato in Coppa dal primo minuto, Ankovic, Lucarelli, Margaritini e Cacciola mentre il centrocampista Cocimano si conferma come uno dei migliori goleador della squadra.

Intanto, un’altra soddisfazione per il Vittoria arriva dalla convocazione di ben cinque giocatori per la rappresentativa regionale juniores della Sicilia. I convocati sono il giovane portiere Cristian Malandrino, attualmente titolare, il difensore Francesco Purità, l’attaccante Abdou Welle, i giovanissimi Matteo Marino e Matteo Simola, che provengono dalla juniores. I cinque giocatori si ritroveranno martedì a Mascalucia a disposizione del selezionatore Carlo Breve.

© Riproduzione riservata