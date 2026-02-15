Il Vittoria conquista tre punti contro la Leonfortese. Domenica positiva per i biancorossi

Il Vittoria conquista il successo fuori casa contro il fanalino di coda Leonfortese. A dispetto della classifica, la leonfortese ha dimostrato di essere una buona squadra e ha dato filo da torcere al Vittoria.

Ha segnato Cocimano, al 19’ del primo tempo ed è il gol che vale la partita. Nella domenica in cui si fermano tutte le prime della classe, Il Vittoria fa un passo avanti e consolida la sua seconda posizione in classifica. Il Modica capolista è stato fermato sul pari casalingo dal Niscemi, la Messana ha pareggiato a Lentini e l’avola è stata addirittura sconfitta dal Mazzarrone, una squadra che sta disputando con pochi mezzi un ottimo campionato.

In classifica ora il Vittoria ha accorciato le distanze dalla vetta, dove rimane inscalfibile l’ottimo Modica, con 57 punti. Il Vittoria rosicchia qualcosa, va a quota 44, a tredici lunghezze dalla vetta. Un vantaggio ormai quasi incolmabile. Solo la matematica non ha ancora assegnato al Modica il successo nel campionato. Messana e Avola arretrano e si posizionano rispettivamente a quota 41 e 40. Alle loro spalle, a quota 36, c’è il Mazzarrone, che in questo momento è in zona play off. Un risultato non da poco per la squadra dell’ottimo Ezio Raciti.

Dalla classifica emerge anche un altro dato. Il Vittoria ha il miglior attacco del campionato: ha segnato 44 gol, nessuno come i biancorossi. Il Modica capolista ne ha segnati solo 42, ma mantiene la vetta in virtù dell’incredibile numero di vittorie, anche grazie a una difesa coriacea. In attacco ci sono calciatori come Maletic e Russotto, Cocimano, Lucarelli e Leggio dal centrocampo assicurano un buon bottino, spesso vanno a segno anche i difensori. A questi si aggiungono anche alcuni giocatori che sono andati via da qualche mese ma che nella parte iniziale del campionato hanno dato un buon apporto alla squadra.

Nei giorni scorsi, il presidente Vittorio Pinnolo ha ribadito che la squadra resta in sella e con obiettivi di alta classifica. Disputerà i play off e vuole provare ad arrivare più in alto possibile.

Con questa squadra e con queste prestazioni, finalmente convicente dopo alcune settimane difficili, il Vittoria ha il dovere di provarci.

