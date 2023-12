Il Vittoria Calcio si prepara alla sfida con il Priolo Gargallo

Il Vittoria Calcio si trova in una posizione di primo piano in classifica e si avvicina a un’importante sfida contro il Priolo Gargallo presso lo stadio ‘Gianni Cosimo’. La squadra ha dimostrato un’eccellente performance nell’ultimo match disputato a Canicattini, consolidando così la sua posizione al vertice della classifica.

L’approccio alla partita è stato fondamentale per il successo ottenuto. I giocatori hanno interpretato l’incontro con massimo impegno e concentrazione, manifestando la determinazione instillata dal mister Rufini sin dall’inizio della preparazione estiva. Questa mentalità proattiva è diventata un tratto distintivo della squadra.

Una particolare attenzione è stata data alle giovani promesse, con l’Under Battaglia che ha brillato per il suo valore tecnico. La crescita dei giovani talenti rappresenta uno degli obiettivi primari del Vittoria Calcio, e i risultati ottenuti in campo stanno confermando il successo di questa strategia.

La prossima sfida contro il Priolo Gargallo si preannuncia come un test importante per mantenere il primato in campionato. La squadra è determinata a proseguire su questa strada vincente, affrontando ogni partita con uno spirito competitivo e mantenendo la coesione di squadra che li ha contraddistinti.