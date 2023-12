Il vescovo di Ragusa ordinerà nel 2024 due nuovi diaconi: Luca Roccaro e Giuseppe Cascone

Due giovani seminaristi, Luca Roccaro e Giuseppe Cascone, saranno ordinati diaconi nella Chiesa di Ragusa. Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha reso pubblica questa notizia al termine del pontificale del giorno di Natale. Luca Roccaro sarà ordinato diacono il 3 febbraio nella parrocchia di San Domenico Savio a Vittoria, dove ha maturato la sua vocazione al sacerdozio. Giuseppe Cascone, invece, riceverà l’ordinazione il 18 marzo, vigilia di San Giuseppe, nella parrocchia di San Pier Giuliano Eymard.

GIUSEPPE CASCONE

Giuseppe Cascone, 27 anni, originario di Ragusa, ha recentemente conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Ha ricevuto la sua formazione presso il Seminario San Mamiliano di Palermo e ha servito nella parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina. Inoltre, è cresciuto nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard di Ragusa, dove si svolgerà la sua ordinazione diaconale. In precedenza, era stato istituito lettore il 21 agosto 2022 e accolito il 17 luglio.

LUCA ROCCARO

Luca Roccaro, 29 anni, nativo di Vittoria, ha ottenuto il baccellierato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Ha svolto la sua formazione presso il Seminario San Mamiliano di Palermo e attualmente presta servizio nella parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina. La sua ordinazione diaconale avverrà nella parrocchia di San Domenico Savio a Vittoria, il luogo dove ha coltivato la sua vocazione al sacerdozio. In precedenza, era stato istituito lettore il 21 agosto 2022 e accolito il 16 aprile.