Il “turbo” della Ciavorella con le sue squadre di basket femminile e maschile

Prosegue senza sosta la stagione per la Ciavorella che, quest’anno, con le squadre maschile e femminile sta scrivendo una bella pagina nella storia del basket sciclitano. Grazie al merito degli infaticabili fratelli Alberto, Santo ed Antonio Carestia, coach e sportivi dalle mille risorse. In casa, al geodetico di Jungi a Scicli, bella vittoria per la Ciavorella nella Serie C Femminile che è riuscita nell’impresa di battere la capolista Rescifina Messina con il punteggio di 60-57. Una partita combattuta fino al fischio finale di gara. Degna di menzione per Adriana Causarano che è stata la migliore realizzatrice delle sciclitane, con 19 punti, e autentica trascinatrice della Ciavorella in questo successo che rilancia le ambizioni della squadra.

Anche la squadra maschile viaggia a vele spiegate.

I ragazzi della Ciavorella sono tornati da Caltanissetta con una vittoria convincente nel campionato di DR3, battendo il C.U.S.N. 46-71. Una prestazione solida, caratterizzata da una difesa attenta e un attacco efficace, che ha permesso di controllare il match dall’inizio alla fine. Un successo che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

