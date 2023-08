Il trenino barocco della discordia. Il nuovo capolinea a Scicli non piace

Deturpa la facciata della chiesa Madre Sant’Ignazio, la nota Matrice, nel fare le foto dalla piazzetta del chiosco, toglie posti alla sosta delle moto, non risponde alle esigenze dei pullman di turisti che arrivano in città. Queste le osservazioni che arrivano sulla nuova allocazione del “trenino barocco” che da alcuni giorni è attivo in piazza Italia, sul lato nord della piazza quello che apre su via Nazionale.

Trenino che accompagna i turisti nel tour barocco della città toccando chiese, palazzi e monumenti che insistono nel centro storico della città.

Locato, dapprima, a piazza Busacca per anni è rimasto lì pur in un condizioni di precarietà perchè il tratto di strada occupato dal trenino era in prossimità di una curva, perchè piazza Busacca non ha grandi spazi e perchè ospita diversi esercizi di ristorazione. Come dire in uno spazio limitato tanti servizi pronti a “cozzare” con il via vai del trenino barocco. La decisione di cambiare sito è apparsa quanto mai opportuna.

Da qui la decisione di spostarlo in piazza Italia.

A prima vista la nuova area di sosta sembra l’ideale perchè i turisti vengono accolti da un panorama accattivante fra colline cariche di antiche testimonianze, di storia e di palazzi nobiliari. Ma qualche neo lo sollevano i cittadini. Sul web fioccano le critiche. “Il trenino ad ogni stazione di partenza toglie posti moto, prima in piazza Busacca ora in piazza Italia, perché le grandi menti pensanti non vedono i moto-turisti che arrivano in città. Perchè questa prima fila? – osserva un cittadino – il trenino poteva essere allocato in via Ancona, nei pressi della bambinopoli e allieterebbe l’attesa dei piccoli”.

C’è chi fa osservare come anche “il capolinea dei pulman dei turisti che si trova proprio nei pressi di via Ancona su Largo Gramsci lo troverebbero come prima attrazione”. Ma c’è di più. C’è chi fa notare che “rompe” la visibilità piena della chiesa Madre Sant’Ignazio, la Matrice, nel caso in cui il tempio deve essere fotografato lateralmente. Certo, si poteva scegliere di meglio. Ma mettere tutti d’accordo è un’impresa ardua.