Il tratto Rosolini-Noto riapre il 4 aprile

Il tratto autostradale Rosolini-Noto riapre il 4 aprile. La chiusura era stata disposta ieri, 31 marzo, per via di alcune velette che rifiniscono lateralmente il cavalcavia numero 5. In particolare, la decisione era stata presa in seguito ai rilievi tecnici effettati dalle squadre di Autostrade Siciliane. Il tratto riaprirà alle 20 di lunedì.

Pertanto sino ad allora chi viaggia in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini, e chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.

Una decisione che è stata fortemente criticata dagli automobilisti, non tanto per la chiusura in sè, ma per il fatto che quel tratto autostradale è stato aperto di recente e già è risultato non sicuro, evidentemente. Ci si chiede come sia stato possibile non accorgersi in tempo di questo problema tecnico, nonostante gli anni di chiusura a cui è stato sottoposto.

