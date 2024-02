Il territorio ibleo piace ai campioni di Enduro: a Ragusa si allenano due team che parteciperanno ai campionati mondiali

Ragusa scelta come territorio di allenamenti per gli atleti che si preparano a partecipare ai campionati mondiali e assoluti d’Italia di Enduro, il massimo campionato della specialità in italia. Il primo team ad essere accolto è stato il team TM BOANO, con il già campione mondiale Matteo Cavallo e i suoi compagni di squadra, il 2 febbraio. Successivamente, l’8 febbraio, è stato il turno del Team Honda, con il campione mondiale in carica Steve Holcombe e altri membri della squadra.

PERCHE’ IL TERRITORIO IBLEO?

La scelta di effettuare gli allenamenti nel territorio ibleo è stata motivata dalla varietà di terreni offerti, che comprendono tipologie pietrose, sabbiose e intermedie. Questo, secondo Carmelo Nicita, ex pilota e appassionato della disciplina, rende il territorio ragusano particolarmente adatto agli allenamenti di Enduro. Inoltre, la presenza di diverse tipologie di terreno è una caratteristica che molti altri luoghi nel mondo non offrono.

La presenza dei due team e l’interesse dei giornalisti di riviste di settore presenti sul posto stanno contribuendo a promuovere il territorio ibleo non solo per le sue caratteristiche adatte agli allenamenti di Enduro, ma anche per la sua bellezza, enogastronomia e ospitalità. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per l’economia locale, in termini di turismo sportivo e ospitalità.

