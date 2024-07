Il tenente Eleonora Perea nuovo comandante della GdF di Vittoria

Il Tenente Eleonora Perea subentra al Capitano Simone Venuto alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria.

Chi è il tenente Eleonora Perea

Il Tenente Perea, originaria del Trentino, arriva dal I Gruppo Bologna, dove ha ricoperto per tre anni il comando del 2° Nucleo Operativo presso l’aeroporto Guglielmo Marconi. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo e un master di II livello in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Capitano Venuto, dopo tre anni di servizio a Vittoria, ha ottenuto risultati significativi nel settore della spesa pubblica e nella lotta contro l’evasione e le frodi fiscali. Ha gestito delicate indagini in ambito tributario, fallimentare e patrimoniale, collaborando con la Procura della Repubblica di Ragusa, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e il Procuratore Europeo Delegato di Palermo. Venuto è ora pronto ad assumere un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano.

Il Comandante Provinciale di Ragusa, Colonnello Walter Mela, ha espresso la sua gratitudine al Capitano Simone Venuto per il suo straordinario impegno e il proficuo lavoro svolto. Ha inoltre augurato al Tenente Eleonora Perea ogni successo nel suo nuovo incarico.

