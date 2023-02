Il tatuaggio di Fabrizio Corona in onore di Maurizio Costanzo: la gratitudine di un uomo controverso

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo, conduttore televisivo e giornalista di lungo corso, venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Tra le tante reazioni che si sono susseguite sui social media, una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: quella di Fabrizio Corona, fotografo e personaggio controverso noto per le sue vicende giudiziarie e la sua vita privata travagliata.

In un post su Instagram, Corona ha voluto ricordare il ruolo che Costanzo ha avuto nella sua vita e nella sua carriera, definendolo “un maestro” e “un gigante del suo mestiere”. Il fotografo ha raccontato di come sia stato proprio il Maurizio Costanzo Show ad avergli dato la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e di come il conduttore sia stato vicino a lui nei momenti difficili, credendo in lui come uomo.

Per celebrare questa figura così importante nella sua vita, Fabrizio Corona ha scelto di farsi tatuare sulla nuca la scritta “Maurizio maestro mio”, un gesto che ha suscitato molte reazioni tra i fan dei due personaggi. Molti hanno commentato il post con parole di affetto e di commozione, ma non sono mancate anche critiche e polemiche, considerando il suo passato giudiziario.

C’è da dire che l’amicizia tra Fabrizio Corona e Maurizio Costanzo non è passata inosservata negli anni, diventando oggetto di dibattiti e controversie. Nonostante questo, il tatuaggio di Corona in onore di Costanzo ha fatto emergere un lato inaspettato di questo personaggio, mostrando una gratitudine e una devozione che probabilmente molti non si aspettavano da lui.

In un mondo spesso superficiale e effimero come quello dello spettacolo, un gesto così permanente e significativo come un tatuaggio può rappresentare un segno di autenticità e di profonda riconoscenza.