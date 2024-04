Il sito archeologico vicino ai giardini iblei ridotto alla stregua di un campo da pascolo. Perchè?

Gli scavi archeologici nei pressi del Giardino Ibleo ridotti alla stregua di un campo da pascolo. Perchè? Gli scavi in questione, secondo diversi storici, sarebbero identificabili con l’Hybla Heraia, l’antica città. Purtroppo, però, questo sito non è mai stato valorizzato a dovere.



GLI SCAVI



Gli scavi intrapresi nell’area del centro storico di Ragusa lbla, in via del Giardino, hanno scoperto resti di una capanna del X secolo a.C. e due case di età ellenistica, datate intorno al III-II sec. a.C. Un sito di grande rilevanza archeologica, dunque, a cui ancora non è stato dato sufficiente valore, soprattutto in questo periodo pasquale, quando la città ha registrato un’affluenza di visitatori. Il problema è stato sollevato dal coordinatore di Italia Viva Filippo Angelica il quale ha sottolineato che, nonostante la competenza sulla gestione degli scavi spetti alla Soprintendenza, il Comune non può eludere le proprie responsabilità in quanto padrone di casa e chiede all’amministrazione di intervenire presso la Soprintendenza per migliorare lo stato degli scavi.

