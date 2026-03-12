Il silenzio dei condomini di via dei Miracoli nella telenovela del fracassone: “Agiremo solo per vie legali”

Stanchi di lottare si affidano al lavoro delle istituzioni civili, militari e sanitarie, i soli a poter risolvere il problema e “mettere in riga” l’ultraottantenne che da mesi, con azioni anche notturne, sta rendendo la vita impossibile ad un gruppo di famiglie che vivono in via dei Miracoli. Una sovraesposizione mediatica che sta portando l’anziano ad assumere atteggiamenti di sfida verso chi osa avvicinarlo ed a continuare nella sua azione di disturbo ai condomini senza motivo alcuno che possa giustificarne i gesti; gesti che vanno dalle attività rumorose nelle ore diurne e notturne senza rispetto di orari e di garanzia della quiete pubblica, diritto che spetta ad ogni cittadino ai gesti di insofferenza anche fisica nei confronti di osa avvicinarlo.

Ora i condomini di via dei Miracoli hanno deciso di non rilasciare più dichiarazioni.

Per loro parlano le più di dieci denunce presentate dal loro legale di fiducia, parlano i ricorsi alle istituzioni locali e provinciali. “I condomini non parlaranno più in tv né rilasceranno dichiarazioni sulla vicenda – hanno scritto in una nota i diretti interessati – alcune emittenti stanno cercando di fare servizi coinvolgendo giornalisti locali per procurare attori e comparse senza la partecipazione dei diretti interessanti. Le persone che compaiono in questi servizi sono estranee ai fatti e non conoscono la situazione. Tutto il materiale video o le interviste dei condomini che potranno mandare in onda sono stati realizzati nei giorni scorsi: nessun abitante del condominio ha rilasciato in data odierna. I condomini prendono le distanze da qualsiasi servizio che vada in onda senza la loro partecipazione”. Paletti, quindi, sia sul nuovo atteggiamento in fase di adozione verso l’anziano fracassone e disturbatore della quiete pubblica, quello cioè di agire solo per vie legali, e paletti per tutti coloro che prendono l’iniziativa di parlare a nome dei condomini senza alcuna autorizzazione a farlo.

