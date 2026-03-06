“Il sale dei morti”, si presenta a Comiso il libro di Salvatore Falzone

Sarà presentato il 6 marzo alle 17,30 a Comiso il libro “Il sale dei morti” di Salvatore Falzone. La presentazione sarà ospitata nella sede del circolo culturale “Gesualdo Bufalino” in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della basilica dell’Annunziata. Si tratta della sede del circolo frequentato in vita dallo scrittore comisano e ancora oggi attivo nel panorama cittadino.

Insieme all’autore interverrà Pippo Digiacomo, già sindaco e deputato regionale, oggi presidente della Fondazione Bufalino. L’attrice Tiziana Bellassai proporrà la lettura di alcuni brani del romanzo che saranno accompagnati dagli intermezzi musicali della violinista Michela Bonavita. Il sindaco Maria Rita Schembari e il vescovo, Giuseppe La Placa porteranno i saluti all’inizio del pomeriggio culturale.

