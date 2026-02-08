Il riscatto del Vittoria: batte la Messana e vola al secondo posto

Il riscatto del Vittoria. I biancorossi battono la Messana in quello che poteva essere considerato il big match della giornata e conquistano il secondo posto in classifica, anche grazie al mezzo passo falso dell’Avola, fermato sul pari dal Palazzolo.

La Messana era andata in vantaggio al 12’ del primo tempo con Genovese: segnava l’inizio di una giornata storta, simile alle ultime deludenti prove dei biancorossi. E invece oggi il Vittoria ha mostrato carattere, grinta, voglia di vincere. Ha trovato quasi subito il pareggio con Zappalà, è passato in vantaggio prima del duplice fischio con Lucarelli. Lo stesso Lucarelli confeziona poi nel secondo tempo il gol che gli vale la doppietta.

Per il Vittoria un successo che vale doppio. Oggi tutte le altre squadre di Eccellenza e serie D non hanno fatto di meglio e quello del Vittoria è l’unico risultato vincente

Una buona gara, che ha meritato gli applausi del pubblico, oggi meno numeroso sugli spalti dopo le ultime cocenti delusioni. Il Vittoria quest’anno non ha più obiettivi. Ma vuole chiudere bene e il secondo posto è nel mirino: consentirebbe di disputare i play off da una posizione di vantaggio, almeno nella prima parte. Il lavoro di mister Tonino Figliomeni si vede! La squadra ha ritrovato gioco e risultati. E tutto potrà servire per programmare al meglio la prossima stagione. E per disputare nel migliore dei modi i play off!

