“Il registro” sceglie Scicli: Donnalucata e Sampieri diventano set del nuovo film di Marco Amenta

SCICLI – Proseguono nel territorio ibleo le riprese de “Il registro”, il nuovo film del regista palermitano Marco Amenta. Dopo Pozzallo, il set si è spostato anche a Scicli, con ciak tra Donnalucata e Sampieri, due delle località costiere più suggestive della città.

Il lungometraggio, patrocinato dalla Regione Siciliana, da Rai Cinema e dal Ministero della Cultura, racconta una storia intensa di emigrazione tra Italia e Francia, intrecciando temi di identità, ricerca e legami familiari.

Una storia di migrazione e incontri

Al centro della narrazione c’è l’incontro tra Claudia, una poliziotta impegnata nell’aiutare i migranti a ritrovare i propri familiari, e Rachid, un padre che è sulle tracce del figlio.

Tra i due nasce un rapporto profondo e complesso, capace di mettere a nudo fragilità personali e tensioni interiori, sullo sfondo di un racconto che attraversa confini geografici ed emotivi.

Marco Amenta, palermitano con formazione professionale a Parigi, torna così a raccontare tematiche sociali care alla sua filmografia, scegliendo ancora una volta la Sicilia come cornice narrativa e visiva.

Donnalucata e Sampieri protagoniste

A Scicli le riprese sono state rese possibili grazie alla collaborazione della Scicli Film Commission, che ha supportato la produzione nell’individuazione delle location.

Finora sono stati scelti diversi scorci tra Donnalucata e Sampieri, capaci di offrire atmosfere autentiche e paesaggi di grande forza cinematografica, in continuità con la tradizione che vede il territorio ibleo sempre più centrale nelle produzioni audiovisive nazionali e internazionali.

Nei giorni scorsi il sindaco di Scicli, Mario Marino, insieme all’assessore Enzo Giannone, ha fatto visita al set, incontrando il regista e la troupe.

Un cast internazionale

Nel cast figurano, tra gli altri, l’attore francese Reda Kateb, la parigina Galatea Bellugi e il siciliano Fabrizio Ferracane.

La presenza di interpreti di respiro internazionale conferma l’ambizione del progetto, destinato a portare sul grande schermo una storia contemporanea che parla di migrazioni, umanità e ricerca di appartenenza, con la Sicilia ancora una volta protagonista davanti alla macchina da presa.



