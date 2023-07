Il ragusano Bellassai Questore di Catania

Giuseppe Bellassai è stato designato come nuovo questore di Catania dal Consiglio dei ministri. Prende il posto di Vito Calvino, che è stato trasferito alla guida della questura di Palermo. La prefetta di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha dato il benvenuto a Bellassai e ha espresso fiducia nella sinergia e nella collaborazione basate sull’esperienza e sulla competenza acquisite durante la loro precedente esperienza lavorativa comune nella provincia di Ragusa. Giuseppe Bellassai è originario di Santa Croce Camerina.

Librizzi ha anche espresso le sue congratulazioni a Calvino per il suo lavoro durante il suo triennio come questore di Catania, evidenziando la sua gestione encomiabile ed equilibrata dell’ordine pubblico in diverse occasioni, tra cui il vertice internazionale dei capi di Stato e di governo del G20, le manifestazioni di piazza durante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e la festa di Sant’Agata.