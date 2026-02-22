Il Ragusa torna al successo: tre punti pesanti contro il CastrumFavara

Il Ragusa torna al successo. Batte il CastrumFavara e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Fa un balzo avanti in classifica e soprattutto toglie punti a una delle avversarie dirette nella lotta per non retrocedere.

La squadra di Gaetano Lucenti doveva lasciarsi alle spalle le ultime sconfitte che avevano compromesso fortemente la classifica. Il Ragusa è sceso 9in campo con grande determinazione 4e già dopo un quarto d’ora era riuscito a violare la porta della squadra gialloverde. È Callegari Torre a depositare in rete il gol che porta in vantaggio gli azzurri. Si va al riposo sul risultato di uno a zero e nel secondo tempo il Ragusa continua a tenere il pallino del gioco, nonostante le ripartenze alcuni tentativi degli ospiti. Al 33’ Golfo realizza il secondo gol che mette al sicuro il risultato. Prima del triplice fischio il Favara riesce a segnare il gol della bandiera: gli ospiti si rifanno sotto alla disperata ricerca di un pareggio, ma la retroguardia del Ragusa è attenta e non si fa sorprendere.

Il Ragusa resta in zona play out, a due lunghezze di distanza dalle squadre che potrebbero conquistare la salvezza diretta. La squadra dovrà lottare ancora per ottenere un risultato che alla vigilia della stagione sembrava una chimera. Il Ragusa invece è riuscito a disputare un campionato che – tra alti e bassi – è comunque di grande dignità e sta contribuendo a riavvicinare i tifosi a una società e a un gruppo che sta lottando con tutte le sue forze e con grande generosità per mantenere la categoria.

