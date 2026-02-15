Il Ragusa sconfitto dalla Gelbison in Basilicata. La salvezza diretta diventa più difficile

Il Ragusa sconfitto dalla Gelbison. La trasferta in terra lucana ha un sapore amaro per la squadra allenata da Gaetano Lucenti. Dopo le buone performance della fine del girone di andata, la squadra segna il passo e il 2026 ha prodotto più delusioni che soddisfazioni.

Due gol di Ferreira, attaccante brasiliano della Gelbison uno al 26’ e il secondo al 30’ del primo tempo hanno deciso la partita. Nell’arco di pochi minuti, il Ragusa è andato sotto di due gol ed è diventato difficile risalire la china.

Il Ragusa ci ha provato, i suoi attaccanti hanno cercato di insidiare la difesa deli padroni di casa ha retto bene. Sul finire del primo tempo, prima Crisci e poi Accetta hanno due ottime occasioni per accorciare le distanze, ma il primo tiro viene intercettato e deviato dal portiere della Gelbison Corriere e il secondo manda fuori.

Domenica prossima gli azzurri saranno nuovamente in casa contro il castrum Favara, avversaria diretta nella lotta per non retrocedere. Sarà una sorta di gara da ultima spiaggia. Il Ragusa è in piena zona play out. Difficile tirarsene fuori. Ma bisogna almeno trovare la migliore posizione per disputare i play out con il vantaggio della gara di spareggio tra le mura amiche. Mancano dieci gare alla conclusione del campionato e tutto può ancora accadere. L’obiettivo resta la salvezza diretta e il Ragusa può ancora farcela. A patto di invertire la tendenza e tornare alle prestazioni che fino a due mesi fa la squadra ha dimostrato di poter offrire.

© Riproduzione riservata