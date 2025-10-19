Il Ragusa sconfitto a Favara: le Aquile ancora senza vittorie. Ora è crisi

L’ottava giornata della serie D anco0ra senza gioia per il Ragusa. La squadra allenata da Gaetano Lucenti è stata sconfitta fuori casa dal Castrum Favara. Il Favara, da poche settimane, è stato affidato a Nicola Terranova, l’allenatore che lo scorso anno concluse la stagione al Vittoria, chiudendo con la squadra ai play off.

Il Castrum Favara ha vinto per due a zero. Il primo gol è arrivato su calcio di rigore, poi il gol subito ha condizionato il resto della partita e il Favara ha raddoppiato. Il Ragusa quindi deve rinviare – ancora una volta – l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. In otto giornate ha pareggiato quattro volte e ha perso altrettante partite, ma non ha mai vinto. Con quattro punti in classifica, occupa la penultima posizione. La crisi del Ragusa è ormai evidente anche se i tifosi continuano a sperare in un cambio di marcia.

Nel girone I della serie D, tre squadre guidano la classifica. Sono Nissa, Nuova Igea e Vibonese.

