Il Ragusa espugna il campo della Vibonese. Primo successo stagionale per la squadra di Gaetano Lucenti

Primo successo stagionale per il Ragusa. Dopo un avvio di campionato difficilissimo, la squadra azzurra è riuscita a cogliere oggi il primo successo stagionale, addirittura espugnando il campo della Vibonese, squadra tra le più accreditate della categoria.

Il Ragusa ha vinto grazie al gol di Capone nel primo tempo. Nel secondo tempo la squadra ha subito il tentativo di rimonta della Vibonese, ma è riuscita a difendere la propria porta con una prestazione attenta e coraggiosa. Al 15’ della ripresa inoltre il Ragusa è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Campanile per doppia ammonizione. Ma anche in inferiorità numerica è riuscito a difendere il risultato.

Dopo questo successo, il Ragusa rimane al penultimo posto in classifica, ma con sette punti. Ma alle sue spalle c’è solo il Messina che avendo dovuto recuperare una forte penalizzazione, sconta una rincorsa difficile. Il Messina in realtà ha accumulato punti e vittorie e senza la penalizzazione si troverebbe nei quartieri alti.

Il Ragusa invece rimane in fondo, ma la partita di oggi rappresenta un segnale di speranza, un piccolo spiraglio che si apre nel buio di queste ultime settimane per la squadra allenata da Gaetano Lucenti.

La società aveva proclamato il silenzio stampa. Che ha dato i suoi frutti.

© Riproduzione riservata