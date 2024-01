Il Ragusa deluso, pareggio agrodolce a Castrovillari





Il Ragusa, dopo avere guidato la partita per gran parte della ripresa, si è visto costretto a contentarsi di un pareggio contro il Castrovillari. La squadra siciliana sembrava avere il controllo del match, ma la svolta è arrivata sul finire della prima frazione, con il goal su calcio di rigore siglato da Rainero.

Il primo tempo ha visto il Ragusa prendere l’iniziativa, riuscendo a sbloccare il risultato grazie al calcio di rigore trasformato da Rainero. Tuttavia, la partita ha preso una svolta inaspettata nella ripresa, con gli ospiti che sembravano aver preso le misure ai calabresi. La situazione è diventata ancora più intricata quando l’ex giocatore del Ragusa, Khoris, ha pareggiato il punteggio segnando l’1-1 per i padroni di casa.

La delusione è palpabile tra gli azzurri, che pensavano di aver già conquistato i tre punti. Il pareggio, soprattutto dopo essere stati in vantaggio, rappresenta un risultato agrodolce per la squadra, che dovrà rivedere la strategia per gli incontri futuri.

La beffa è stata accentuata dal fatto che Khoris, un giocatore che aveva iniziato la stagione con il Ragusa, è stato protagonista nel pareggiare il punteggio contro la sua ex squadra. Questo elemento aggiunge un tocco di ironia e complessità alla partita, evidenziando quanto il calcio possa riservare sorprese inaspettate.

Con il turno infrasettimanale alle porte, il Ragusa dovrà rapidamente archiviare il pareggio deludente e concentrarsi sul prossimo impegno. Mercoledì, la squadra tornerà in casa, ospitando la Vibonese. Sarà un’occasione per riscattarsi e cercare di ottenere i tre punti che mancano dalla partita contro il Castrovillari.