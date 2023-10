Il Ragusa Calcio vince contro Locri

Il Ragusa Calcio ha ottenuto una vittoria importante contro la squadra di Locri. Il mister della squadra, Giovanni Ignoffo, ha descritto la partita come un primo tempo dominato dalla sua squadra, durante il quale sono state create diverse situazioni di pericolo, ma senza riuscire a concretizzarle in gol. Nella ripresa, la partita è diventata più equilibrata fino a quando, nel finale, due giocatori, Vitelli e Oggiano, sono riusciti a segnare i gol che hanno sbloccato il risultato a favore del Ragusa.

Questa vittoria è stata particolarmente significativa perché il Ragusa ha finalmente sconfitto la squadra di Locri, che era stata una sorta di “bestia nera” nelle ultime due stagioni. La squadra esprime grande soddisfazione per il successo, che ha contribuito a dimenticare la sconfitta casalinga contro il Canicattì e a ottenere una maggiore fiducia per il futuro. Il mister Ignoffo ha spiegato che nel primo tempo la squadra ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a segnare, mentre nella ripresa ha adottato un atteggiamento più prudente per evitare di subire gol.

Vitelli e Oggiano, autori dei gol, hanno condiviso la loro gioia per il contributo dato alla vittoria. Vitelli ha raccontato il suo gol, che è stato un colpo al volo dopo un lancio preciso, e ha dedicato il gol alla sua ragazza. Oggiano, invece, ha descritto il suo goal come frutto di una serie di ribattute in area di rigore e ha dedicato il gol alla sua ragazza.