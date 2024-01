Il Ragusa Calcio vince contro Agrigento

La vittoria del Ragusa sull’Esseneto di Agrigento è stata ottenuta grazie a un mix di cinismo e pragmatismo, secondo quanto dichiarato dal mister Giovanni Ignoffo. La partita, disputata a porte chiuse, è stata caratterizzata da un atteggiamento tattico attento e dalla capacità di aspettare il momento giusto per colpire.

Nonostante i padroni di casa fossero più manovrieri nei primi quarantacinque minuti, il Ragusa ha dimostrato autorità nella ripresa, segnando i gol decisivi con Romano al 67′ e Maltese al 95′. Mister Ignoffo, pur essendo squalificato e costretto a seguire la partita dalla tribuna, ha elogiato la squadra per l’interpretazione della partita e l’atteggiamento positivo.

Il coach ha sottolineato la capacità del gruppo di sapersi adattare alle difficoltà e di tirare fuori le risorse necessarie quando serve. La vittoria è stata identificata come una conquista di tutto il gruppo, e Ignoffo ha elogiato la grandissima ospitalità offerta dagli avversari.

Il Ragusa, con questa vittoria, ha compiuto un importante balzo in avanti in classifica, recuperando terreno dopo alcuni passi falsi all’inizio dell’anno. Il mister ha sottolineato la soddisfazione per la prestazione della squadra, evidenziando che non era facile giocare contro un avversario difficile come l’Esseneto.

Infine, Ignoffo ha riconosciuto la sfida di affrontare una serie di partite ravvicinate, ma ha assicurato che la squadra sta cercando di esprimersi al meglio in ogni situazione. Ora, il focus è sulla prossima gara, con la consapevolezza che il percorso della squadra richiede un’impegno costante e un’attenta preparazione per ogni sfida.