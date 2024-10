Il Ragusa Calcio si prepara alla sfida contro il Licata

C’è grande attesa per la partita di domani tra Ragusa e Licata, valida per la quinta giornata del campionato di Serie D – Girone I, che si giocherà allo stadio Aldo Campo alle 15:00. Entrambe le squadre si trovano in una situazione delicata in classifica, con Licata a 4 punti e Ragusa a 2, rendendo il match cruciale per entrambe. La squadra di casa è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo alcune buone prestazioni che però non si sono tradotte in risultati.

L’allenatore del Ragusa ha sottolineato l’importanza della partita, dichiarando: “Dobbiamo sporcarci in casa, vogliamo portare a casa i tre punti. Siamo consapevoli che il Licata è una squadra rispettabile, ma ci siamo preparati al meglio per raggiungere l’obiettivo. Giocare in casa ci dà una motivazione extra e contiamo sul supporto dei tifosi dal primo all’ultimo minuto. È il momento di sbloccare la situazione, perché a livello di gioco ci siamo, ma i risultati ancora non arrivano”.

Per quanto riguarda la condizione della squadra, diversi giocatori chiave come Benassi, Sottil, Tagliarino, Crisci e Ahmetaj non saranno disponibili, mentre il resto della rosa è a disposizione. In particolare, c’è molta fiducia nel nuovo acquisto Gabriel Johnson, attaccante classe 2002, che si sta integrando bene con il gruppo e potrebbe avere un ruolo importante domani, nonostante qualche difficoltà iniziale legata alla lingua.

L’obiettivo è chiaro: vincere e cominciare a risalire la classifica.

