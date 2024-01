Il Ragusa Calcio sconfitto dal Trapani

Il Ragusa calcio ha subito la seconda sconfitta consecutiva contro il Trapani nel campionato di Serie D girone I. Dopo la pausa per le festività, la squadra si è trovata di fronte a un Trapani determinato che ha dominato la partita. Nonostante gli sforzi del Ragusa nel tentativo di contrastare il gioco avversario, alcune disattenzioni difensive e difficoltà nell’impostare la manovra dal basso hanno permesso al Trapani di capitalizzare diverse occasioni, portandosi sul 3-0 già nel primo tempo grazie a due calci piazzati e a una conclusione ravvicinata.

Nella ripresa, nonostante il Ragusa abbia cercato di ridurre lo svantaggio, non è mai riuscito a mettere seriamente in pericolo il risultato. Il Trapani, dal canto suo, ha gestito la partita per assicurarsi i tre punti senza rischi.

Il mister del Ragusa, Giovanni Ignoffo, ha commentato la partita, riconoscendo la mancanza di capacità nel replicare in campo ciò che la squadra aveva preparato durante la settimana. Ha elogiato l’impegno dei giocatori ma ha evidenziato la necessità di maggiore determinazione e aggressività in alcune situazioni. Ha anche riconosciuto il merito del Trapani nel leggere la partita e nell’avere la capacità di prendere il controllo, soprattutto nel primo tempo.

Ignoffo ha espresso rammarico per non essere riusciti a ottenere di più dalla partita e ora si concentra sulle prossime sfide, come quella contro il Castrovillari, dove la squadra cercherà di recuperare punti persi nelle ultime due partite, compresa quella contro il Trapani e quella in casa contro il Città di Sant’Agata.

Infine, ha ringraziato i tifosi presenti in tribuna per il sostegno continuo e appassionato durante l’intera partita, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, sottolineando quanto il loro supporto sia stato fondamentale per la squadra.