Il Ragusa Calcio pareggia contro l’Acireale

Il Ragusa ha conquistato un altro punto nel match di ieri contro l’Acireale, disputato allo stadio Aldo Campo. Il risultato finale è stato 1-1, con il gol di Loukaris per l’Acireale al 19′ del primo tempo e la risposta del Ragusa al 26′, grazie a Memeo.

Nonostante l’ottimo impegno della squadra, un episodio chiave ha condizionato il risultato: il rigore sbagliato da Ejjaki, che avrebbe potuto mettere la partita su un binario diverso. Il Ragusa ha dovuto fare i conti con numerose assenze importanti, tra cui gli attaccanti Danti, Bonilla e Ahmetaj, oltre agli infortunati Benassi e Sottil e lo squalificato Cipolla. Le non perfette condizioni del terreno di gioco, soggetto a lavori di risemina, hanno ulteriormente complicato il tentativo di impostare il gioco a terra da parte dei ragazzi di mister Alessandro Erra.

Erra ha comunque espresso soddisfazione per la determinazione mostrata dai suoi: “Abbiamo sbagliato un rigore e commesso altri errori, ma la squadra ha lottato fino alla fine. I ragazzi non si sono fatti condizionare e hanno dimostrato carattere, non mollando mai, anche contro le difficoltà”. Memeo, autore del gol, ha ribadito l’importanza del punto conquistato, pur sottolineando il rammarico per non essere riusciti a concretizzare altre occasioni.

© Riproduzione riservata