Il Ragusa Calcio è ufficiamente iscritto alla prossima stagione di Serie D

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha ricevuto un riscontro positivo dalla CoViSoD riguardo alla domanda di iscrizione alla prossima stagione del campionato di Serie D. Il fatto che l’istruttoria presentata dalla società azzurra sia stata valutata positivamente e non abbia sollevato alcun rilievo o richiesta di chiarimento è un segno della correttezza e dell’efficienza dell’iter seguito e delle procedure attuate.

Il direttore generale Alfredo Finocchiaro, a nome dell’intero sodalizio ibleo, ha elogiato il nuovo segretario Emanuele Massari per la sua competenza, puntualità ed efficienza nella gestione delle pratiche burocratiche legate a questa importante procedura. Questi complimenti sottolineano l’importanza di una gestione accurata e professionale in questi delicati processi amministrativi, che sono fondamentali per la partecipazione e il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Con l’iscrizione confermata, l’Asd Ragusa Calcio 1949 può ora concentrarsi sulla preparazione della prossima stagione di Serie D con maggiore fiducia e determinazione. Si augura al club e al nuovo segretario un futuro di successi e soddisfazioni nel campionato a venire.