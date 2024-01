Il Ragusa Calcio domani in sfida contro Castrovillari

Il Ragusa Calcio si prepara per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D, affrontando il Castrovillari in trasferta. La partita sarà un anticipo, in quanto la squadra avrà un altro impegno mercoledì contro la Vibonese. Il tecnico Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno dello squalificato Ibrahime Mbaye e affrontare la partita senza Giovanni Romano, che è in diffida. L’infermeria è stata svuotata, con l’attaccante Sinatra che si è aggregato al gruppo, mentre Mattia Celestre è assente a causa della febbre.Il mister Ignoffo commenta che la squadra deve cercare di recuperare il terreno perduto nelle ultime due gare, evidenziando che le sconfitte contro il Trapani e il Città di Sant’Agata non sono state ben accettate. La trasferta a Castrovillari è descritta come una “trasferta-trappola”, e Ignoffo avverte che la classifica della squadra calabra potrebbe essere ingannevole, considerando i nuovi dirigenti e gli acquisti che hanno dato nuova forza alla squadra.Ignoffo sottolinea l’importanza di affrontare la partita con attenzione e ridurre al minimo gli errori, considerando che il Castrovillari potrebbe giocare come se fosse l’ultima spiaggia. La concentrazione è un elemento chiave, e la squadra deve affrontare ogni partita con la massima determinazione. La gara sarà diretta da Rehmet Jusufoski di Mestre.