Il Ragusa Calcio domani in campo al Granillo di Reggio Calabria

Il Ragusa Calcio sarà in campo domani alle 14:30 al Granillo di Reggio Calabria per la ventinovesima giornata del campionato di Serie D. Si prevede il ritorno in campo di Gigante, tornato dall’infermeria e aggregatosi al gruppo. Il tecnico Giovanni Ignoffo spera anche di recuperare almeno uno tra Tuccio e Di Grazia, che al momento stanno seguendo un lavoro differenziato. Tuttavia, sarà assente Manservigi, squalificato.

“Il prossimo avversario – afferma mister Ignoffo – è una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Sant’Agata, ci aspettiamo un ambiente calabrese e una squadra molto determinata. Ma non dobbiamo lasciare che nulla ci distolga dalla massima concentrazione e determinazione nell’affrontare questo ulteriore impegno”.

Il Ragusa arriva a questa partita dopo due pareggi consecutivi, uno in trasferta contro la Sancataldese e l’altro casalingo contro la Nuova Igea. “Questa partita di domani – sostiene Ignoffo – è una di quelle che, se affrontata nel modo giusto, può rafforzare ciò che stiamo costruendo. Stiamo lavorando con determinazione e consapevolezza del momento importante della stagione che stiamo affrontando. Dobbiamo dimostrare la nostra determinazione fin dal primo minuto”.

Il punto ottenuto domenica scorsa ha permesso di migliorare la posizione in classifica, ma il presidente del Ragusa, Giacomo Puma, sottolinea l’importanza di continuare a puntare a una crescita positiva. “Abbiamo massimo rispetto per l’avversario, soprattutto se si tratta del Reggio Calabria, ma sono fiducioso che i nostri ragazzi giocheranno con determinazione. Con la nostra incisività in trasferta, possiamo ottenere un risultato positivo. Speriamo che ci sia un grande pubblico a sostenere questa importante partita e che il Ragusa possa continuare il suo percorso di crescita”.

© Riproduzione riservata