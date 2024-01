Il Ragusa Calcio domani affronterà l’Akragas

Il Ragusa Calcio si prepara per un’importante sfida contro Agrigento, cercando di ottenere punti preziosi. Tuttavia, la squadra sarà priva degli squalificati Reinero e Mbaye, il che rende la partita ancora più impegnativa. Il tecnico Giovanni Ignoffo, inibito per un turno, non potrà dirigere la squadra dalla panchina. Nonostante le difficoltà, lo staff tecnico ha lavorato duramente per trovare soluzioni e affrontare al meglio il match contro una squadra motivata come Agrigento.

Il presidente Giacomo Puma esprime massima fiducia nel lavoro del team tecnico e sottolinea l’importanza di dimostrare il valore della squadra in un campionato competitivo. Puma è consapevole delle sfide presenti, ma vede questa partita come un’opportunità per ottenere risultati positivi. La mancanza di pubblico a causa delle porte chiuse è un peccato, ma il presidente invita comunque la squadra a dare il massimo per portare a casa punti importanti.