Il Ragusa Calcio batte la Gioiese

Il Ragusa si sta preparando per un periodo natalizio sereno e armonioso, soprattutto dopo la vittoria ottenuta ieri contro la Gioiese, che ha rappresentato il settimo risultato utile consecutivo. Anche se la Gioiese è ultima in classifica, ogni squadra in questo girone della Serie D mette in campo una grande determinazione per raggiungere i propri obiettivi, rendendo la partita un’impresa impegnativa nonostante le differenze di posizione in classifica.

La partita ha visto le aquile azzurre del Ragusa lottare per ottenere la vittoria. Nonostante un calcio di rigore parato dal portiere Freddi della squadra ospite, la squadra ha preso il controllo del gioco. Nel primo tempo, Tuccio ha segnato il primo gol, mentre nella ripresa Romano ha raddoppiato il vantaggio. Anche se la Gioiese ha ridotto le distanze con un gol di Benkhalqui, il Ragusa ha ampliato il vantaggio con i gol di Ejjaki e Vitelli, assicurando la vittoria.

Il mister Giovanni Ignoffo è soddisfatto del percorso di crescita della squadra, evidenziando il duro lavoro dello staff tecnico e l’acquisizione di continuità. Ignoffo sottolinea che non esistono partite facili e che anche contro la Gioiese la squadra ha affrontato diverse difficoltà, come il vento che ha condizionato il gioco. Tuttavia, i giocatori hanno trovato l’equilibrio necessario e hanno mostrato buone prestazioni.

Il mister ha anche spiegato il motivo per cui Guerriero è uscito nel primo tempo, a causa di una ferita alla testa derivante da uno scontro di gioco. Le sue condizioni sono attualmente sotto valutazione.

Ignoffo spera che il pubblico ragusano risponda positivamente e affluisca in massa allo stadio per sostenere la squadra nel prossimo match contro il Città di Sant’Agata. La squadra sta cercando di stimolare l’entusiasmo della città e l’apporto dei tifosi è considerato fondamentale.