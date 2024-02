Il Ragusa Calcio affronta la Sancataldese

l Ragusa Calcio domani sarà sul campo della Sancataldese per l’ottava di ritorno del campionato di Serie D. Il tecnico Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno del centrocampista Orazio Di Grazia che ha avuto un piccolo problema muscolare e sarà tenuto a riposo mentre Porcaro, Cardinale e Gigante non sono al top ma dovrebbero essere pronti per la delicata trasferta in terra nissena. “Ci attende una gara – afferma mister Ignoffo – molto simile all’ultima contro il Locri, disputata in casa prima della pausa. Sì, ci sarà da combattere e lottare su ogni pallone. I ragazzi lo sanno. Perché ce la vedremo con una squadra che ha necessità di fare punti così come, d’altronde, ne abbiamo noi. Non possono esserci dubbi. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, nel migliore dei modi, provando a totalizzare quanti più punti è possibile con tutti. Poi, quando arriveremo alla fine tireremo le somme”. “Siamo anche consapevoli – ancora mister Ignoffo – che si tratta di una partita che può darci tanto in chiave play off e non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. Infatti, sappiamo che, al di là di tutto, la Sancataldese è una buona squadra che all’andata è riuscita a portare via un punto da Ragusa (anche se in quell’occasione giocavamo ancora ad Avola). Di conseguenza dobbiamo avere la mentalità giusta, la cattiveria necessaria che sta dimostrando la squadra nelle ultime giornate. Dobbiamo mettere tutto in campo e cercare di non lasciare nulla al caso. Dobbiamo essere attenti e concentrati ed evitare sbavature. Tra l’altro, giochiamo in un campo abbastanza piccolo per quelle che sono le dimensioni a cui siamo di solito abituati. Un campo che è anche difficile e di conseguenza dobbiamo fare affidamento su tutte le nostre forze per uscire da quel rettangolo di gioco con un risultato positivo. Ricordo che sì siamo ad un passo dalla salvezza, ma ancora l’obiettivo non è stato raggiunto”. ChatGPT

